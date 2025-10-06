Turismo in crescita del 16,6% fra gennaio e agosto l' Abruzzo al Ttg di Rimini con obiettivo 8 milioni di presenze entro fine anno
C’è l’Abruzzo al TTG di Rimini per l’edizione che si apre mercoledì 8 ottobre alla Fiera della città romagnola. E c’è insieme con le Camere di commercio abruzzesi, a conferma di un sodalizio “che si rafforza di anno in anno”. La partecipazione a una delle manifestazioni di promozione turistica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Regione e Camere di commercio al TTG di Rimini. Nel periodo gennaio/agosto 2025 +16,6% di presenze turistiche rispetto al 2024 - C’è l’Abruzzo al TTG di Rimini per l’edizione che si apre mercoledì 8 ottobre alla Fiera della città romagnola. Si legge su regione.abruzzo.it