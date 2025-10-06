Turismo gli stranieri salvano la Riviera | le presenze aumentano del 10% Rallenta il mercato italiano

Riminitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Riviera conferma il proprio appeal, nonostante un’estate segnata da un contesto economico complesso e da una stagione meteo altalenante. È quanto emerge dall’analisi dei dati effettuata dal nuovo Osservatorio regionale sul Turismo, che nel periodo gennaio-agosto registra un aumento degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turismo - stranieri

L’affluenza nelle stanze di hotel: "Un turismo mordi e fuggi. Alta la percentuale di stranieri"

Cambia il turismo in Puglia. Addio al tutto esaurito, ma arrivano più stranieri

Turismo a Bologna, stranieri al 51%: “Ma qui mai Dubai e manco il Twiga”

turismo stranieri salvano rivieraTurismo in Riviera: nei primi 8 mesi del 2025 arrivi in crescita (+1,6%) e presenze stabili (-0,6%) - La Riviera conferma il proprio appeal, nonostante un’estate segnata da un contesto economico complesso e da una stagione meteo altalenante. Scrive msn.com

Turisti in Riviera Romagnola: nei primi 8 mesi dati stabili. Crescono gli stranieri e calano gli italiani - Secondo i dati dell'Osservatorio Regionale su Turismo, la Riviera Romagnola continua ad attrarre turisti, meno quelli italiani che quelli stranieri, ma ... Secondo ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo Stranieri Salvano Riviera