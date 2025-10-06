Un settembre italiano all’insegna del tasso di saturazione Ota (44%) più alto rispetto ai principali competitor e di tariffe medie (146,20 euro) inferiori a Paesi come Grecia (207,30 euro) e Spagna (176,4 euro). L’Italia del turismo continua ad affermarsi ancora altamente competitiva nel panorama internazional e, registrando un tasso di saturazione addirittura superiore a quello di agosto (39,1%) e, in linea con la crescente tendenza alla destagionalizzazione, dalle prospettive positive anche nel mese di ottobre (ad oggi, 40,4%). Inoltre, Istat certifica il primato europeo dell’Italia per volumi assoluti, con oltre 18 milioni di arrivi e 79 milioni di presenze a luglio, in aumento sia sul 2024 che sul periodo pre-Covid. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Turismo, è boom: che numeri. Siamo più competitivi (e meno cari) di Spagna e Grecia. Santanchè festeggia: pienone da record