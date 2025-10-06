Turismo ancora un mese il bando regionale da 135 milioni per le strutture ricettive
Le imprese turistiche avranno altri trenta giorni di tempo per partecipare all'avviso pubblico della Regione che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, per potenziare l'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: turismo - mese
Agosto, Prato si svuota. Turismo senza scatto: “Mese sempre in salita”
Turismo, a Napoli 1,8 milioni di visitatori nel mese di luglio
Santanchè: “Turismo Italia meglio di Francia, Grecia e Spagna nel mese di luglio”
Prende forma anche nei numeri la flessione del turismo nel mese di luglio, già annunciata dagli albergatori e balneari, anche se con contorni diversi fra le diverse località della Riviera Vai su Facebook
Turismo in Sicilia. Prorogato di un mese il bando da 135 milioni per strutture ricettive - Le imprese turistiche avranno altri trenta giorni di tempo per partecipare all’avviso pubblico della Regione che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021- Segnala msn.com
Turismo in Riviera: nei primi 8 mesi del 2025 arrivi in crescita (+1,6%) e presenze stabili (-0,6%) - La Riviera conferma il proprio appeal, nonostante un’estate segnata da un contesto economico complesso e da una stagione meteo altalenante. Secondo chiamamicitta.it