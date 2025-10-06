Tumori in Lombardia camper prevenzione Fontana | Rafforzeremo accesso a screening

(Adnkronos) – Fa tappa a Palazzo Lombardia il camper della prevenzione di Ottobre rosa, mese dedicato a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori femminili e a promuovere stili di vita consapevoli. L'obiettivo principale della campagna, organizzata dall'associazione Salute Donna Onlus, è incoraggiare controlli regolari e favorire l'informazione sui percorsi diagnostici e terapeutici offerti sul territorio lombardo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com