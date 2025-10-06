Tumore prostata Bayer Italia porta la prevenzione sul campo da padel

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA - All'Aspresso Club di Roma si è svolto il torneo di Padel, organizzato da Bayer Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore alla prostata con lo slogan: "Gioca d'anticipo! Ogni controllo è una vittoria". Dopo il successo dell'Aspria Charity Open di dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

tumore prostata bayer italia porta la prevenzione sul campo da padel

© Ilgiornaleditalia.it - Tumore prostata, Bayer Italia porta la prevenzione sul campo da padel

In questa notizia si parla di: tumore - prostata

Tumore avanzato alla prostata, per la prima volta in Puglia terapia con Pluvicto

L’Aou di Pisa sperimenta la luce laser contro il tumore alla prostata

Ospedale di Perugia, chirurgia robotica su raro tumore alla prostata. "Escisso cancro preservando continenza e potenza sessuale"

tumore prostata bayer italiaTumore prostata, Bayer Italia porta la prevenzione sul campo da padel - All'Aspresso Club di Roma si è svolto il torneo di Padel, organizzato da Bayer Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore alla prostata con lo slogan: "Gioc ... Si legge su laprovinciacr.it

tumore prostata bayer italiaBayer Italia porta la prevenzione del tumore alla prostata sul campo da padel - Bayer Italia scende in campo per la prevenzione del tumore della prostata con un’iniziativa che unisce sport e informazione sanitaria. Scrive agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Prostata Bayer Italia