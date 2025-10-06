Tumore del seno dalla prevenzione alla ricerca | per renderlo sempre più curabile
Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura, la percentuale di sopravvivenza al tumore al seno è in costante aumento: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. Il tumore al seno resta però la neoplasia più diffusa in Italia: ogni anno colpisce circa 53.000 donne e una donna su otto riceve la diagnosi nell’arco della vita. È quindi fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale del 12% di pazienti che non si riescono ancora a curare, attraverso nuove terapie più sicure ed efficaci contro i tumori più aggressivi. La sfida è simboleggiata dal Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: tumore - seno
Tumore al seno: cellule cattive congelate. Primo intervento in Romagna
Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”
Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre
Intelligenza artificiale e tumore al seno, l’AI può ridurre le cure tossiche Vai su Facebook
Ottobre rosa: le iniziative a sostegno della lotta contro il tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa con le iniziative volte al sostegno della campagna contro il tumore al seno e a favore della ricerca ... Scrive vanityfair.it
Tumore seno, cresce adesione a screening ma divario Nord-Sud - Cresce l'adesione agli screening per i tumori in Italia, specie quello della mammella, anche se con forti differenze geografiche che vedono il Sud restare indietro. Secondo ansa.it