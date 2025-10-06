Grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura, la percentuale di sopravvivenza al tumore al seno è in costante aumento: oggi l’88% delle donne sono vive dopo cinque anni dalla diagnosi. Il tumore al seno resta però la neoplasia più diffusa in Italia: ogni anno colpisce circa 53.000 donne e una donna su otto riceve la diagnosi nell’arco della vita. È quindi fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale del 12% di pazienti che non si riescono ancora a curare, attraverso nuove terapie più sicure ed efficaci contro i tumori più aggressivi. La sfida è simboleggiata dal Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora raggiunto pienamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumore del seno, dalla prevenzione alla ricerca: per renderlo sempre più curabile