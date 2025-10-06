Igor Tudor è arrivato alla Juventus come traghettatore. È arrivato con i galloni dello juventino doc ma il suo mandato era a tempo. Obiettivo: salvare una nave che stava per affondare definitivamente. Risultato finale: quarto posto e soldi della Champions. Il Tudor delle prime settimane è ripartito dalla semplicità e dall’ordine: ci sono le gerarchie, c’è un capitano, ci sono i titolari e i panchinari. Sappiamo poi cosa è successo nell’ultima settimana di maggio. Madama – o comunque una parte del suo gruppo dirigente – ha cercato di riportare alla Continassa Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tudor juventino a malapena sopportato. Dal club che voleva farlo fuori, e dall’ambiente che sogna sempre un top