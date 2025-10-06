Tudor Juve Sabatini sentenzia | Quella scelta del tecnico non ha pagato prestazione assolutamente negativa ieri sera contro il Milan

Tudor Juve, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha criticato la prestazione di David ieri sera contro il Milan: meglio Vlahovic nella ripresa. Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, il noto giornalista sportivo Sandro Sabatini ha offerto un'analisi tagliente e senza sconti del pareggio a reti bianche tra la Juventus e il Milan. Un risultato che, a suo dire, non serve a nessuna delle due squadre e che, al contrario, disegna un sorriso beffardo sui volti delle dirette concorrenti per le posizioni di vertice della classifica. PAROLE – « 0-0 tra Juventus e Milan e così sorridono il Napoli, la Roma e anche l'Inter, perché è una partita quella tra i bianconeri e i rossoneri che all'inizio ha dato delle emozioni praticamente soltanto per il ritorno allo Stadium di Massimiliano Allegri accolto con applausi e striscioni.

tudor juve sabatini sentenziaSabatini senza giri di parole sulla Juve: «Il problema è che non sa più vincere e non sa più difendere come squadra. Tudor non mi ha convinto in questo aspetto, primo tempo ... - Sabatini senza giri di parole sulla Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista dopo la prestazione contro il Villarreal Un’analisi spietata, che va oltre il risultato e colpisce al cuore i problemi ... Secondo juventusnews24.com

tudor juve sabatini sentenziaSabatini: "La Juventus non sa più difendere di squadra, male Perin sul gol di Veiga e anche Tudor..." - Nell'editoriale postato su YouTube, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla prestazione della Juventus che nella seconda serata di Champions League non è riuscita ad andare oltre il 2- Da tuttojuve.com

