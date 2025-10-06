Tudor ancora in cerca della quadra tattica | segnali precisi dalla gara col Milan E c’è un importante quesito da risolvere Il tecnico si interroga
Tudor è ancora in cerca della quadratura tattica per la sua squadra: segnali chiari dalla gara col Milan. E serve una svolta da David. C’è un’immagine che, più di ogni altra, riassume il momento della Juve: gli ultimi 30 secondi della sfida contro il Milan. Un lungo e sterile possesso palla a centrocampo, senza alcun tentativo di affondare il colpo, in attesa solo del fischio finale. Un’analisi del portale Calciomercato.com parte proprio da questa scena per descrivere una squadra che sembra aver smarrito la sua identità, arrivando a un palese tradimento del motto “fino alla fine” che ne ha scritto la storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, emergenza Cambiaso: Tudor cerca soluzioni
Cambiaso squalificato, Tudor cerca alternative in vista di Genoa Juve: tre possibili idee, a cosa sta pensando il tecnico
Juve, sei ragazzi in cerca di gloria con Tudor: chi sarà il nuovo Savona?
L'esperimento di Tudor in Juventus-Milan: ha chiuso la partita con il 3-5-2 - Il tecnico croato, all'imbocco del segmento finale di partita, ha ridisegnato l'assetto tattico della sua squadra. Riporta ilbianconero.com
Juventus bloccata sullo 0-0 dal Milan: Tudor soddisfatto a metà ma fiducioso per il futuro - 0 contro il Milan all’Allianz Stadium, in una partita molto tattica e combattuta, dove a prevalere sono state le difese. Si legge su stadiosport.it