Tudor ancora in cerca della quadra tattica | segnali precisi dalla gara col Milan E c’è un importante quesito da risolvere Il tecnico si interroga

Tudor è ancora in cerca della quadratura tattica per la sua squadra: segnali chiari dalla gara col Milan. E serve una svolta da David. C’è un’immagine che, più di ogni altra, riassume il momento della Juve: gli ultimi 30 secondi della sfida contro il Milan. Un lungo e sterile possesso palla a centrocampo, senza alcun tentativo di affondare il colpo, in attesa solo del fischio finale. Un’analisi del portale Calciomercato.com parte proprio da questa scena per descrivere una squadra che sembra aver smarrito la sua identità, arrivando a un palese tradimento del motto “fino alla fine” che ne ha scritto la storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

