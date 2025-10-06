Tudor a Rai Sport | Io non sono preoccupato perché abbiamo sbagliato pochissime partite da quando sono qui Abbiamo i nostro limiti sugli attaccanti…
Tudor a Rai Sport: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconero dopo la sfida contro il Milan terminata in parità. Mister Tudor ha parlato anche a Rai Sport dopo il pareggio della Juve contro il Milan. SULLA PARTITA – «E’ stata una partita difficile tra due squadre di livello che volevano vincere tutte e due. Alla fine un pareggio ci sta, dispiace perché è il quinto di fila e volevamo interrompere questa cosa ma dispiace, non siamo riusciti anche se volevamo, abbiamo fatto delle buone cose, anche loro le hanno fatte e alla fine il pareggio ci sta». TANTI PAREGGI – «Io non sono preoccupato, se non vedo le prestazioni che a me piacciono sarei preoccupato, ma noi abbiamo sbagliato pochissime partite, da quando sono qui forse una o due e questo mi fa sentire bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
