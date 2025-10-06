TS – In attacco nessun titolare Tudor c’è una soluzione

Justcalcio.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-06 10:23:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Quinto pareggio consecutivo per la Juventus, che non va oltre lo 0-0 in casa con il Milan. Ospite degli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha commentato il momento di forma dei bianconeri e le difficoltà che sta avendo la squadra di Tudor in attacco: “Non c’è un giocatore adatto in questo momento. La Juve ha dimostrato di essere messa bene in altre zone, non certo lì davanti”, ha detto l’ex capitano. “David ha giocato male”. Del Piero si è soffermato su David e Vlahovic: “ David ha giocato male, Vlahovic ha fatto molto bene da subentrato, sembra quasi che si guardino le difficoltà per poi fare bene dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 in attacco nessun titolare tudor c8217232 una soluzione

© Justcalcio.com - TS – “In attacco nessun titolare. Tudor, c’è una soluzione”

In questa notizia si parla di: nessun - titolare

Ultimissime Inter LIVE: nessun rilancio per Lookman. Leoni al Liverpool, occhi su un titolare del Genoa.

Ultimissime Inter LIVE: nessun rilancio per Lookman, possibile affondo per Koné! Leoni al Liverpool, occhi su un titolare del Genoa.

Bergomi Inter: «Nessun acquisto da titolare. Con Chivu resta il 3-5-2. Diouf? Vi dico la mia»

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 Attacco Nessun