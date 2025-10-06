2025-10-06 10:23:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Quinto pareggio consecutivo per la Juventus, che non va oltre lo 0-0 in casa con il Milan. Ospite degli studi di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha commentato il momento di forma dei bianconeri e le difficoltà che sta avendo la squadra di Tudor in attacco: “Non c’è un giocatore adatto in questo momento. La Juve ha dimostrato di essere messa bene in altre zone, non certo lì davanti”, ha detto l’ex capitano. “David ha giocato male”. Del Piero si è soffermato su David e Vlahovic: “ David ha giocato male, Vlahovic ha fatto molto bene da subentrato, sembra quasi che si guardino le difficoltà per poi fare bene dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – "In attacco nessun titolare. Tudor, c'è una soluzione"