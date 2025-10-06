Trump | missili a Kiev?Ancora non deciso
23.57 Trump ha parlato dell'eventuale invio di missili Tomahawk all'Ucraina, ma non avrebbe "ancora preso una decisione definitiva". Fonti della Casa Bianca confermano che la questione è ancora in fase di valutazione e che una consegna immediata appare improbabile per motivi logistici. Trump ha detto di voler "porre alcune domande" a Kie sull'uso dei missili, ma di non aspettarsi un'escalation.Per Putin la fornitura di Tomahawk costituirebbe una "nuova di escalation" nelle relazioni con Washington. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
I due Paesi starebbero valutando un accordo sulla tecnologia dei velivoli ucraini per miliardi di dollari: Zelensky vorrebbe investire nei missili a lungo raggio USA per colpire in profondità il territorio russo, ma serve l'ok di Trump
Il partito europeista vince in Moldova, Trump ok ai missili per l'Ucraina. A Effetto giorno con Micol Flammini. E parliamo dello spreco alimentare in Italia con Andrea Segrè.
