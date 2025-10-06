Trump tenta di imporre la pace con la forza a Gaza | così Israele potrà giustificare nuovi attacchi in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il suo piano per porre fine alla guerra a Gaza come punto di riferimento centrale per tutte le parti in causa, un quadro attraverso il quale intende attuare la sua più ampia visione di pace in Medio Oriente. In realtà, ciò che ha proposto non è sostanzialmente diverso da quanto ripete da tempo. Ciò che è cambiato è il modo in cui questo progetto viene imposto: una traduzione della retorica che domina la sua epoca, dove la “pace con la forza” viene avanzata come dottrina, da imporre a tutti se non può essere raggiunta volontariamente. Da un’altra prospettiva, la proposta americana non può certo essere considerata accettabile da Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump tenta di imporre la pace con la forza a Gaza: così Israele potrà giustificare nuovi attacchi in Iran

