Trump scommette sulla pace | Israele e Hamas trattano a Sharm el-Sheikh intesa entro la settimana

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colloqui tra Israele e Hamas sotto l’egida di Trump. In gioco cessate il fuoco, scambio di prigionieri e il futuro della Striscia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump scommette sulla pace israele e hamas trattano a sharm el sheikh intesa entro la settimana

© Ildifforme.it - Trump scommette sulla pace: Israele e Hamas trattano a Sharm el-Sheikh, intesa “entro la settimana”

In questa notizia si parla di: trump - scommette

Meloni scommette su Trump per la pace a Gaza: «l’Italia è pronta a fare la sua parte»

trump scommette pace israeleIsraele, Trump: "Vicini a un accordo di pace a Gaza". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto - "Siamo vicini" a un accordo di pace a Gaza, ha detto il presidente degli Stati Uniti al giorna ... Si legge su adnkronos.com

trump scommette pace israeleTrump benedice la tregua: «Israele fermi le bombe. È l’ora della pace duratura» - «Israele deve fermare immediatamente i bombardamenti su Gaza, così potremo liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Scommette Pace Israele