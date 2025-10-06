Trump scommette sulla pace | Israele e Hamas trattano a Sharm el-Sheikh intesa entro la settimana

Colloqui tra Israele e Hamas sotto l’egida di Trump. In gioco cessate il fuoco, scambio di prigionieri e il futuro della Striscia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump scommette sulla pace: Israele e Hamas trattano a Sharm el-Sheikh, intesa “entro la settimana”

Meloni scommette su Trump per la pace a Gaza: «l’Italia è pronta a fare la sua parte»

Il presidente degli #StatiUniti #Trump si mostra impaziente. "Hamas deve muoversi in fretta", intima, "altrimenti tutte le scommesse saranno annullate. Non tollererò ritardi" - X Vai su X

