Trump rilancia il piano di pace per Gaza | pressing su Netanyahu e Hamas a Sharm el-Sheikh

Puntomagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump rilancia la pace in Medio Oriente: “Accordo a portata di mano”. Sharm el-Sheikh, 6 ottobre 2025 – Donald Trump torna protagonista sulla scena internazionale e prova a imporre un’accelerazione decisiva al complicato processo di pace tra Israele e Hamas. Ottimista come di consueto, l’ex presidente americano – che guida l’iniziativa diplomatica per la fine del conflitto nella Striscia di Gaza – ha dichiarato che i negoziati, in corso da oggi a Sharm el-Sheikh, “ stanno già andando bene” e potrebbero concludersi “ nel giro di un paio di giorni”. Il punto cruciale resta lo scambio di prigionieri, considerato la chiave per sbloccare il resto dell’accordo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

