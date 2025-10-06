Trump rilancia il piano di pace per Gaza | pressing su Netanyahu e Hamas a Sharm el-Sheikh
Trump rilancia la pace in Medio Oriente: “Accordo a portata di mano”. Sharm el-Sheikh, 6 ottobre 2025 – Donald Trump torna protagonista sulla scena internazionale e prova a imporre un’accelerazione decisiva al complicato processo di pace tra Israele e Hamas. Ottimista come di consueto, l’ex presidente americano – che guida l’iniziativa diplomatica per la fine del conflitto nella Striscia di Gaza – ha dichiarato che i negoziati, in corso da oggi a Sharm el-Sheikh, “ stanno già andando bene” e potrebbero concludersi “ nel giro di un paio di giorni”. Il punto cruciale resta lo scambio di prigionieri, considerato la chiave per sbloccare il resto dell’accordo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: trump - rilancia
Trump rilancia slogan: "Ora o mai più"
Trump rilancia un deepfake: Obama "arrestato" nel video virale
Trump rilancia la guerra commerciale: dal 7 agosto confermati dazi del 15% all’UE, 35% per il Canada
Cosa prevede il piano di Trump e quali sono i punti su cui Hamas vuole rilanciare Vai su Facebook
Trump rilancia la sua candidatura al Nobel per la pace e avverte che un mancato riconoscimento sarebbe “un grande insulto” agli USA. Rivendica i progressi sul Medio Oriente e l’accordo su Gaza: “Manca solo una firma, sarebbe qualcosa di davvero storico” - X Vai su X
Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Come scrive tg24.sky.it
Trump rilancia il piano per Gaza, Netanyahu frena: "C'è molto lavoro da fare" - Hamas chiede con urgenza ad Israele di fermare gli attacchi su Gaza City per 24 ore, affermando che la vita di due ostaggi è in serio pericolo ... Come scrive today.it