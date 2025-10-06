Trump pubblica il primo post su TikTok e agli utenti dice | Siete in debito con me

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha atteso circa 10 mesi per pubblicare il suo primo video su TikTok. L'attesa rientra anche negli sforzi della sua amministrazione per regolare la piattaforma cinese, che rischiava di chiudere definitivamente negli Stati Uniti se la. 🔗 Leggi su Today.it

