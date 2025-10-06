Trump pronto a invocare una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città | Illinois e Chicago fanno causa al presidente

Il presidente americano aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali". Per lui Chicago è "una zona di guerra anche peggio dell'Afghanistan". Da novembre dazi del 25% sui camion importati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump pronto a invocare una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città | Illinois e Chicago fanno causa al presidente

'Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky'

Usa, Trump: «Non sono ancora pronto a chiudere con Putin»

Trump: "Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin" | Ft, il presidente Usa a Zelensky: Puoi colpire Mosca?"

