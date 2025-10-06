Trump pronto a invocare una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città | Illinois e Chicago fanno causa al presidente

Il presidente americano aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali". Per lui Chicago è "una zona di guerra anche peggio dell'Afghanistan". Da novembre dazi del 25% sui camion importati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump pronto a invocare una legge del 1807 per schierare la guardia nazionale nelle citt224 illinois e chicago fanno causa al presidente

