Trump ottimista sull’accordo di pace a Gaza

Donald Trump sembra ottimista in merito alla difficile partita del piano di pace per Gaza. Il tycoon sta facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo a Sharm el-Sheikh. Le trattative, secondo il presidente, già «stanno andando bene» e richiederanno «un paio di giorni». L’impressione è che ci sia un’accelerazione sullo scambio dei prigionieri, nodo cruciale per poter procedere col resto. Il gruppo palestinese ha già iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti, chiedendo «la cessazione dei bombardamenti per completare l’operazione». Il piano Trump, un margine per la flessibilità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

