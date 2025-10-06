Trump invia 300 membri della Guardia nazionale a Chicago | Casa Bianca annuncia i primi licenziamenti per lo shutdown

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca: "Il presidente non volterà lo sguardo di fronte all'illegalità che affligge le città americane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump invia 300 membri della guardia nazionale a chicago casa bianca annuncia i primi licenziamenti per lo shutdown

© Tgcom24.mediaset.it - Trump invia 300 membri della Guardia nazionale a Chicago | Casa Bianca annuncia i primi licenziamenti per lo shutdown

In questa notizia si parla di: trump - invia

Guerra in Ucraina news, Trump invia i Patriot a Kiev, ma paga la Nato. E Berlino cambia ancora idea: “Niente missili Taurus”

Russia bombarda Kherson, Dnipro e Sumy. Trump invia Patriot: “UE pagherà”

Ucraina: Trump invia i Patriot ma "Paga l'Ue". Putin prepara un'offensiva a est entro 60 giorni

trump invia 300 membriUSA: Trump invia la Guardia Nazionale a Chicago per sedare le rivolte degli immigrati - CHICAGO – Trump invia 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, decisione presa contro la volontà del governatore dell’Illinois JB Pritzker. primapress.it scrive

Trump invia 300 membri della Guardia nazionale a Chicago - Il presidente Usa Donald Trump ha autorizzato l'invio di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Invia 300 Membri