Trump decide sui missili Tomahawk all’Ucraina ma Putin avverte | Così distruggono relazioni

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un avvertimento chiaro nei confronti degli Stati Uniti riguardo all’invio di missili Tomahawk in Ucraina. Secondo il leader del Cremlino, la fornitura di questi armamenti comporterebbe una drastica rottura nelle relazioni diplomatiche tra Mosca e Washington, aumentando la tensione in un contesto già segnato da forti contrasti geopolitici. Trump conferma decisione sui missili a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver preso una decisione sui missili Tomahawk destinati a Kiev. Tuttavia, Trump non ha fornito dettagli sulla natura della decisione, limitandosi a sottolineare la necessità di porre «alcune domande» agli ucraini sul modo in cui intendono utilizzare i missili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump decide sui missili Tomahawk all’Ucraina, ma Putin avverte: “Così distruggono relazioni”

