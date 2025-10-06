Trump | Da novembre dazi del 25% sui camion importati | Illinois e Chicago fanno causa al presidente per l' invio della Guardia Nazionale
Il presidente americano aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali" nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale lanciata dal governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: trump - novembre
Dazi, Trump estende di tre mesi la tregua con la Cina: le maxi-tariffe sospese fino al 9 novembre
Dazi Trump alla Cina del 64% sospesi per 90 giorni, tycoon apre a negoziazione con Xi: “30% fino al 10 novembre, ma quadruplicate ordini di soia”
Tregua sui dazi fino a novembre, Trump evita lo scontro
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare la Cina a fine ottobre o inizio novembre, i preparativi sarebbero alla fase finale. L'ultima visita di presidente americano alla Cina risale al 7 novembre 2017, quando lo stesso Trump concluse accordi Vai su Facebook
Anniversario 11 settembre, commemorazione al Pentagono con Trump | Il presidente atteso poi a New York per una partita di baseball #trump #donaldtrump #11settembre - X Vai su X
Usa, Trump annuncia dazi del 25% sui camion dal primo novembre - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un post sul suo profilo Truth Social che a partire dal primo novembre 2025 "tutti i camion di medie e ... Scrive lapresse.it
Dazi, Trump: tariffe al 25% sui camion pesanti dal primo novembre - "Dal primo novembre, tutti i camion pesanti e di peso medio che entreranno negli Stati Uniti da altri Paesi saranno colpiti da dazi del 25%". Segnala ilsole24ore.com