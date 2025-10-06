Trump attacca la piantagrane Greta Thunberg | Dovrebbe farsi vedere da un medico è pazza
Donald Trump torna ad attaccare Greta Thunberg, l’attivista svedese nota a livello internazionale per il suo impegno contro i cambiamenti climatici. Il tycoon ha espresso il suo giudizio durante una dichiarazione dallo Studio Ovale, descrivendo Thunberg come una piantagrane e sottolineando presunti problemi nella gestione della rabbia. Il riferimento di Trump arriva proprio nella giornata in cui Thunberg è stata rilasciata da Israele, dopo essere stata arrestata per la sua partecipazione alla missione della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza insieme ad altri attivisti. Il tycoon non ha risparmiato commenti personali: “ Penso che dovrebbe consultare un medico ”, ha dichiarato, rimarcando ancora una volta il suo giudizio critico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
