Trump | Accordi con Hamas? Penso che procederanno molto velocemente – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 ottobre 2025 “Saremo molto veloci. Abbiamo avuto degli ottimi incontri. I paesi del mondo che circondano Israele, musulmani, arabi e molti altri, hanno avuto ottimi incontri con Hamas e sembra che stia funzionando. Aspetteremo un po', vedremo come andrà a finire.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, davanti alla Casa Bianca. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

