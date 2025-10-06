Truffa ai danni dei diciottenni rubati i bonus cultura con Spid clonati | 15 indagati

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rete criminale ben organizzata, capace di violare i sistemi di autenticazione digitale e di approfittare di un’iniziativa pensata per promuovere l’accesso alla cultura tra i giovani. È questo lo scenario emerso dalle indagini della procura di Torino, che ha portato alla luce una maxi truffa ai danni della piattaforma 18app e, di conseguenza, dello Stato. Un’operazione che ha visto coinvolte almeno quindici persone in diverse regioni italiane, tutte indagate per concorso in frode informatica e truffa aggravata come riporta l’edizione torinese di Repubblica. Il meccanismo era tanto semplice quanto insidioso: attraverso sofisticate tecniche di phishing, i truffatori riuscivano a ottenere le credenziali SPID di centinaia di neomaggiorenni, fingendosi enti affidabili come fornitori di identità digitale o istituti bancari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

