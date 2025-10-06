Trovato un tesoro di oltre mille monete preziose è legato a uno storico naufragio del 1715 | il valore
Nel corso dell'estate, innanzi alle coste della Florida, i sub della società 1715 Fleet - Queens Jewels hanno recuperato un tesoro composto da oltre mille monete d'argento e d'oro, oltre che altri preziosi manufatti. I reperti sono legati al leggendario naufragio della "Flotta del Tesoro 1715". La storia della tragedia e il valore del "bottino". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flotta del Tesoro, ritrovate oltre mille monete d'oro nei fondali della Florida - A Vero Beach, in Florida, un incredibile tesoro della storia marittima è tornato alla luce. Lo riporta msn.com
Ritrovate oltre mille monete d'oro nei fondali di Vero Beach nel salvataggio della Flotta del Tesoro: il bottino supera il valore di un milione VIDEO - Queens Jewels, LLC, detentrice dei diritti esclusivi di salvataggio della Flotta del Tesoro del 1715 ha annunciato il recupero di un antico tesoro: mille ... Riporta msn.com