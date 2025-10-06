Trovato un cadavere nei boschi vicino a Como | indagini in corso

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione in una zona boschiva a cavallo del confine tra i comuni di Como e Blevio. I carabinieri del comando provinciale di Como hanno avviato le indagini per identificare l'uomo e accertare le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

