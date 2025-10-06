Trovato morto vicino al cimitero dopo due settimane ancora senza identità
Ancora senza alcuna identità l'uomo rinvenuto senza vita nei pressi del cimitero di Sessa Aurunca lo scorso 25 settembre.Le indagini dei carabinieri della stazione della compagnia di Sessa Aurunca sono in corso ma rimane ancora senza nome.Quando venne ritrovato nella tarda mattinata di due. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: trovato - morto
