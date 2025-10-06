Trovati in Sicilia con 18 chili di cocaina in carcere due cugini di Scafati

Sono 18 i chili di cocaina trovati in possesso di una coppia di cugini di Scafati, di 19 e 20 anni, due settimane fa a Palermo. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza, ha condotto i due ragazzi in carcere. Giorni fa, la difesa ha discusso il riesame dinanzi al Tribunale della libertà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

