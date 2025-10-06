Trovare casa e agevolazioni a Saronno e dintorni | da oggi un servizio gratuito per chi cerca e chi offre
È stata inaugurata oggi a Saronno la nuova Agenzia dell’Abitare dell’Ambito Saronnese, la prima di questo tipo in provincia di Varese. Si tratta di un servizio pubblico totalmente gratuito, pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi e per offrire supporto a cittadini e proprietari in tema di casa e affitti. Cerchi casa . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: trovare - casa
“Trovare casa è più difficile che trovare lavoro”. Il Piano per i giovani: sgravi per mutui e affitti
Per l’’ingegnere italiano con nome polacco è impossibile trovare casa
Entra in casa dell’ex e la picchia. Lei riesce a scappare dall’uomo e a trovare rifugio in un negozio
Non riesco a immaginare di tornare a casa e trovare le pareti dipinte come un Picasso. Per alcuni genitori, è uno stress immediato: carta da parati rovinata, spese extra e la sensazione che i bambini non conoscano limiti. Per altri, è un momento toccante, la pro Vai su Facebook
Agevolazioni prima casa, quando decadono: attenzione alle date della compravendita - Le agevolazioni prima casa si perdono se si vende l’immobile entro 5 anni. quifinanza.it scrive
Agevolazioni prima casa: più tempo a disposizione per vendere e ricomprare - Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa sono consolidate nel tempo, a evidenziare l’attenzione del legislatore verso la casa di proprietà. Da mutuionline.it