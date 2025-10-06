Troppa Milano per il Volley Bergamo | 3-0 a Monza all’esordio in campionato
Monza. Missione quasi impossibile. Il Volley Bergamo 1991 apre il suo campionato con una sconfitta sul campo di una delle potenze della Serie A1, Vero Volley Milano, che sul parquet di casa a Monza batte in tre set le rossoblù di coach Carlo Parisi, mai troppo distanti durante tutta la partita, ma neanche così vicine da metà primo quarto fino alla fine del terzo. La prima, insomma, è per rodarsi acquisire consapevolezza, in attesa dell’esordio casalingo di domenica 12 ottobre contro la neopromossa San Giovanni in Marignano al Palafacchetti di Treviglio. Il sestetto di partenza a cui si affida coach Parisi è per la gran parte lo stesso della scorsa stagione, con la sostanziale novità della diagonale con gli esordi di Chidera Eze e Kendall Kipp, quest’ultima arrivata solo pochi giorni fa a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
