Tropico | Ho iniziato a fare l' autore grazie a Cremonini Per trovare una bella canzone posso dormire in terra tre giorni Sogno di scriverne una per Mina
Davide Petrella, autore di tanti successi contemporanei, lancia il nuovo album da solista, Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso: «Un disco che nasce da alcune separazioni. A me piacciono le persone, le osservo e immagino: la musica, senza curiosità, smette di respirare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Tropico: «Ho iniziato a fare l'autore grazie a Cremonini. Per trovare una bella canzone posso dormire in terra tre giorni. Sogno di scriverne una per Mina» - Davide Petrella, autore di tanti successi contemporanei, lancia il nuovo album da solista, Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso: «Un disco che nasce da alcune separazioni. Secondo vanityfair.it
Tropico, l'intervista: «La mia credibilità sta nella poesia» - L'artista napoletano, pseudonimo di Davide Petrella, autore di punta del pop italiano di oggi, torna con un nuovo album. Lo riporta esquire.com