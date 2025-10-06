Tron e l’errore sull’intelligenza artificiale spiegato da steven lisberger dopo 43 anni

Il film Tron, diretto da Steven Lisberger e uscito nel 1982, rappresenta una pietra miliare nel campo degli effetti speciali cinematografici. La pellicola ha introdotto tecniche innovative di computer-generated imagery (CGI), che all’epoca erano ancora in fase embrionale, e ha affrontato tematiche legate all’intelligenza artificiale e ai programmi senzienti. Con oltre quarant’anni trascorsi dalla sua uscita, il film continua a essere oggetto di analisi e discussione, soprattutto in relazione alle evoluzioni tecnologiche odierne. l’impatto storico di Tron e le innovazioni tecnologiche. effetti visivi rivoluzionari per l’epoca. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tron e l’errore sull’intelligenza artificiale spiegato da steven lisberger dopo 43 anni

In questa notizia si parla di: tron - errore

Il primato spetta al sovrano della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, salito al trono nel 2016 come Rama X, con un patrimonio da oltre 43 miliardi di dollari Vai su Facebook

Tron: Ares, il trailer IMAX carico di azione del film con Jared Leto - Diretto da Joachim Rønning (che ricordiamo per Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar), il film introduce Ares (Jared Leto), un programma di Intelligenza Artificiale avanzatissimo che riesce a ... Segnala tg24.sky.it

La Disney ha rinunciato all'IA per Tron: Ares e Oceania dal vero, ma perché? - L'Intelligenza Artificiale pone delle questioni legali che la Disney non si è sentita di affrontare, nonostante stesse per utilizzarla sia in Tron: Ares, sia nel remake dal vero di Oceania con Dwayne ... Riporta comingsoon.it