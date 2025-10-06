Tron | Ares intervista a Jared Leto | Presto l' AI penserà che siamo noi quelli artificiali

L'attore è un grande fan della saga e finalmente ne fa parte: ce ne parla insieme a Jodie Turner-Smith e al regista Joachim Rønning. In sala dal 9 ottobre. A 15 anni di distanza da Tron: Legacy torniamo nella Rete. Anzi, è la Rete a venire da noi. In Tron: Ares, diretto da Joachim Rønning e in sala dal 9 ottobre, l'universo virtuale creato da Kevin Flynn (Jeff Bridges) è infatti parte del mondo reale. Si deve a Julian Dillinger (Evan Peters), discendente di Ed Dillinger, che ha creato un programma in grado di trasformare l'intelligenza artificiale in super soldati. La forma umana assunta da questa tecnologia è quella di Ares e Athena, che hanno i corpi di Jared Leto e Jodie Turner-Smith. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tron: Ares, intervista a Jared Leto: "Presto l'AI penserà che siamo noi quelli artificiali"

