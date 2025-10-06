Tris di ori per Teate scherma alla prima prova di qualificazione interregionale
Tris di ori per gli atleti del Teate scherma ad Avezzano. Dopo Anastasia Gentile, impegnata come rappresentante della scherma abruzzese al Trofeo nazionale Coni a fine settembre, anche gli over 14 sono scesi in pedana per le prime competizioni. Si è svolta infatti domenica 5 ottobre 2025 ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
