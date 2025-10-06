Tris di ori per Teate scherma alla prima prova di qualificazione interregionale

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tris di ori per gli atleti del Teate scherma ad Avezzano. Dopo Anastasia Gentile, impegnata come rappresentante della scherma abruzzese al Trofeo nazionale Coni a fine settembre, anche gli over 14 sono scesi in pedana per le prime competizioni. Si è svolta infatti domenica 5 ottobre 2025 ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tris - teate

Tris di ori per Teate scherma alla prima prova di qualificazione interregionale - Gli spadisti di Abruzzo e Molise si sono sfidati alla caccia dei pass per le prove nazionali che si svolgeranno a Roma ... Riporta chietitoday.it

Scherma: Europei cadetti, tre ori in tre gare a squadre per l'Italia - La terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 'Antalya 2025', che segnava l'inizio delle ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Tris Ori Teate Scherma