Tridico non aspetta l' ufficialità ringrazia tutti e dichiara | Spero e mi auguro solo il bene della Calabria

"Ho telefonato poco fa al presidente Occhiuto per fargli i miei più sinceri complimenti, le congratulazioni per questa vittoria sperando per il bene dei calabresi che possa governare al meglio e risolvere i tanti problemi che ci sono in Calabria". Non aspetta l'ufficialità Pasquale Tridico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it