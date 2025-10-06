Tridico e la sconfitta annunciata | quando il riformismo cede il posto al giacobinismo

Addossare tutte le colpe a Pasquale Tridico della sconfitta del centrosinistra sarebbe ingiusto. Anche se l’europarlamentare dei Cinquestelle c’ha messo del suo. Facendo una campagna elettorale prima oscura, poi caratterizzata da troppe promesse e infine intrisa di giacobinismo. La rotta sbagliata. Il centrosinistra calabrese dopo due elezioni si è ricompattato. Ma ha individuato il candidato solo il 20 agosto, perdendo tempo in riunioni e in dilazioni. La scelta di Tridico è stata dettata da una serie di motivi, primo fra tutti quella di rappresentare nell’immaginario collettivo l’uomo del reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

