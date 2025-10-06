Sono passate un paio d'ore dall'inizio dello spoglio delle elezioni regionali in Calabria quando Pasquale Tridico, pentastellato ex capo dell'Inps e candidato presidente del campo largo Pd-M5s, chiema Roberto Occhiuto per congratularsi della vittoria del governatore uscente e ora confermato. "E' stata una battaglia breve ma intensa. Le dimissioni di Occhiuto, causate in modo opportunistico, ci hanno colti di sorpresa. La nostra risposta è stata tuttavia forte pur sapendo che era una battaglia difficile", ha detto Tridico, commentando dal suo quartier generale il risultato elettorale. "Ora - ha aggiunto - serve una risposta politica forte". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tridico dopo la batosta: "Era una battaglia difficile". Silenzio dei big Pd-M5s