Tridico | Delusione ma orgoglio per la battaglia combattuta

Gbt-magazine.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tridico: tra amarezza e orgoglio, il candidato del centrosinistra rivendica l’impegno per la Calabria e rilancia il ruolo della sinistra.. Il silenzio che avvolge il quartier generale di Pasquale Tridico, a Rende, è quello delle grandi battaglie appena concluse. La tornata elettorale per la Presidenza della Regione Calabria ha visto la netta affermazione di Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra, lasciando al campo progressista il compito di riflettere, riorganizzarsi e ripartire. E proprio da qui prende forma il racconto di Tridico tra amarezza, consapevolezza e orgoglio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

