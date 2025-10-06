Trevisani | Maignan ha fatto una cosa che non si vede spesso E su Leao …

Pianetamilan.it | 6 ott 2025

L'MVP di Juventus-Milan l'ha vinto Mike Maignan per la strepitosa parata di Gatti. Ecco il commento a 'Pressing' di Riccardo Trevisani in merito e, in generale, su tutta la partita dell'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

