Treviglio vetrina imbrattata e insulti in vernice verde nel centro città

Treviglio. Vetrine imbrattate e insulti in vernice verde nel cuore della città. È quanto accaduto nella serata di lunedì 6 ottobre in via Roma, dove ignoti hanno preso di mira un negozio chiuso lasciando scritte ingiuriose e danneggiando i vetri del locale. Tra le frasi, una recita “Vergognati Arturo testa di c.”, un’altra “Lavati la bocca prima di pronunciare il mio nome”, entrambe tracciate a caratteri grandi su una delle vetrine, che presenta anche crepe compatibili con colpi inferti con un oggetto contundente. Secondo alcune indiscrezioni, il nome citato potrebbe riferirsi al titolare di un’agenzia immobiliare della zona, ma non ci sono conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

