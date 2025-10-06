Trequarti Roma Baldanzi ed El Shaarawy solo gregari | servono Dybala e Bailey
Una pausa per le Nazionali da vivere col sorriso in casa Roma, che può godersi il primo posto in classifica (insieme al Napoli) dopo l’importante vittoria sul campo della Fiorentina. Di cose da migliorare ce ne sono tante, ma Gasperini sta dando un’identità a questa squadra, che ha ancora margini di miglioramento enormi. Nelle ultime due partite di campionato 4 reti messe a segno, qualcosa di confortante viste le difficoltà in zona gol della squadra, ma due crude verità non possono essere ignorate: con Dovbyk i giallorossi sono senza punta, qualcosa di preoccupante a lungo andare, e la trequarti non è così ricca come auspicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: trequarti - roma
Roma, il ballottaggio tra Dybala e Soulé accende il ritiro: Gasperini studia le soluzioni sulla trequarti
Roma, occhi su Dorgeles per la trequarti: sfida al Tottenham
Calciomercato Roma, spunta Enciso per la trequarti: nome segnalato da Gasperini
Dovbyk dal 1' e una sorpresa sulla trequarti! Le ufficiali di Fiorentina-Roma Vai su Facebook
Dovbyk dal 1' e una sorpresa sulla trequarti! Le ufficiali di Fiorentina-Roma #Fantacalcio - X Vai su X
Roma, Gasperini rilancia Baldanzi: come gestirlo al fantacalcio - Baldanzi al fantacalcio – Ancora molti dubbi da sciogliere in questa prima Roma di Gian Piero Gasperini, che deve stabilire delle gerarchie fisse all’interno della rosa giallorossa. Scrive fantamaster.it
Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: confermato Dovbyk, sorpresa Baldanzi titolare - Alle 15 la Roma affronterà la Fiorentina al Franchi, nel match valido per la sesta giorn... Secondo marione.net