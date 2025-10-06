Una pausa per le Nazionali da vivere col sorriso in casa Roma, che può godersi il primo posto in classifica (insieme al Napoli) dopo l’importante vittoria sul campo della Fiorentina. Di cose da migliorare ce ne sono tante, ma Gasperini sta dando un’identità a questa squadra, che ha ancora margini di miglioramento enormi. Nelle ultime due partite di campionato 4 reti messe a segno, qualcosa di confortante viste le difficoltà in zona gol della squadra, ma due crude verità non possono essere ignorate: con Dovbyk i giallorossi sono senza punta, qualcosa di preoccupante a lungo andare, e la trequarti non è così ricca come auspicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Trequarti Roma, Baldanzi ed El Shaarawy solo gregari: servono Dybala e Bailey