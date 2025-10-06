Trento Half Marathon da record | oltre 4.200 runner per le vie della città
È stata una Trento Half Marathon da record quella andata in scena ieri mattina tra le vie del centro, sotto un cielo limpido e un pubblico entusiasta. Dopo la notte magica del Giro al Sas vinto da Yeman Crippa, l’atletica trentina ha vissuto un’altra giornata di festa con oltre 4.200 partecipanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
