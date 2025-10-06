Trento Half Marathon da record | oltre 4.200 runner per le vie della città
È stata una Trento Half Marathon da record quella andata in scena ieri mattina tra le vie del centro, sotto un cielo limpido e un pubblico entusiasta. Dopo la notte magica del Giro al Sas vinto da Yeman Crippa, l’atletica trentina ha vissuto un’altra giornata di festa con oltre 4.200 partecipanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: trento - half
Volontari cercasi per la Trento Half Marathon: come candidarsi
Volontari cercasi per la Trento Half Marathon: come candidarsi
Trento si prepara a correre: la Half Marathon torna con un percorso da record
Il keniano Lomway e l’etiope Tesfaye sul podio della Trento Half Marathon dei record - X Vai su X
Amatori Podismo Benevento presente domenica 5 Ottobre alla gara Fidal nazionale "Telesia Half Marathon di 21km e 10 km" e alla "Trento Half Marathon". Ben 41 sono stati gli iscritti alla gara di Telese Terme (Bn): sulla 10 km da segnalare la t Vai su Facebook
Trento Half Marathon da record: oltre 4.200 runner per le vie della città - È stata una Trento Half Marathon da record quella andata in scena ieri mattina tra le vie del centro, sotto un cielo limpido e un pubblico entusiasta. Segnala trentotoday.it
Il keniano Lomway e l’etiope Tesfaye sul podio della Trento Half Marathon dei record - Vittoria in solitaria per il keniano Kalipus Lomway e l’etiope Haftamnesh Tesfaye. Da tuttosport.com