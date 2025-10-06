Trent' anni dopo un altro Buffon debutta in Serie A
Quasi trent'anni dopo l'esordio di Gianluigi Buffon in Serie A, ieri è toccato al figlio Louis Thomas debuttare nella massima categoria con la maglia del Pisa contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara. Maglia numero 16, è entrato al minuto 77 al posto del centravanti Nzola con i toscani sotto 0-4, punteggio poi rimasto identico al fischio finale, guadagnandosi la pagnotta toccando 5 palloni e subendo un fallo. Pisa in netto svantaggio e in inferiorità numerica, impossibile fare di più per chiunque. Prima o poi però doveva succedere, comunque. Il ragazzo infatti è già dalla passata stagione nel giro della prima squadra, con cui aveva debuttato in Serie B e un paio di settimane fa aveva rotto il ghiaccio anche in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
