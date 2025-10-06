Treni attivato il quadruplicamento dei binari nella tratta Voltri-Sampierdarena | cosa cambia

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati inaugurati lunedì 6 ottobre i due nuovi binari del nodo di Genova che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena nell’ambito del progetto unico nodo di Genovaterzo valico dei Giovi.  La nuova linea consentirà la separazione dei flussi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nodo ferroviario, attivi i due nuovi binari tra le stazioni di Genova Voltri e Sampierdarena - La nuova linea consentirà la separazione dei flussi di traffico lunga percorrenza e merci da quelli metropolitani/regionali

Genova, ecco i primi treni lungo il quadruplicamento Sampierdarena-Voltri - Inaugurati oggi i due nuovi binari del Nodo di Genova che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena nell'ambito del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo

