Tremezzina controlli sulla Regina | tolti 26 punti patente e un mezzo sequestrato
Proseguono i controlli della polizia di stato lungo la statale 340 Regina, dove il distaccamento estivo della polizia stradale di Como, istituito a Tremezzina, continua a presidiare il territorio in base all’ordinanza del questore.Gli agenti hanno effettuato diversi posti di controllo nella. 🔗 Leggi su Quicomo.it
