Tremendo schianto a Gaione | due auto distrutte dopo l' impatto frontale due feriti

Tremendo schianto ieri sera poco dopo le 23 a Gaione. Una Dacia ed un Suv Audi si sono scontrati lungo via Montanara (poi chiusa): lo scontro è stato violentissimo, a tal punto da aver distrutto entrambe le auto. Feriti i due conducenti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: tremendo - schianto

Schianto tremendo in viale Europa, tre ragazzi lottano per la vita: sono in prognosi riservata

Tremendo schianto in scooter: Emanuele Palma muore a 15 anni

Schianto tremendo contro un palo: motociclista di 50 anni sbalzato per metri, è grave al Maggiore

Schianto auto moto, paura per un centauro Tremendo impatto tra Fiesso Umbertiano e Occhiobello #occhiobello #fiessoumbertiano #motociclista #centauro #incidente #rovigo #lavocedirovigo Vai su Facebook

#CIV | Tremendo incidente al Mugello: grave Paolo Conte, pilota di Sportbike - X Vai su X

Tremendo schianto fra due moto, l'impatto violentissimo: due uomini di 29 e 48 anni scaraventati sull'asfalto, in azione l'elicottero - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle scorse ore a Grauno nel comune di Altavalle in Val di Cembra per un incidente motociclistico. Segnala ildolomiti.it

Tremendo schianto tra moto nel Comasco: morti due ragazzi di 17 e 20 anni - Tragedia a Grandate, in provincia di Como: due ragazzi, Laerte Gauli di 20 anni e Fabio Crescitelli di 17, hanno perso la vita in un incidente in moto avvenuto poco prima della mezzanotte lungo via ... Si legge su affaritaliani.it