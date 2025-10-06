Trekking tra Vigne e Ulivi a Lapio

Sarà una giornata speciale quella in programma a Lapio, piccolo gioiello dell’Irpinia, che domenica 12 ottobre accoglierà l’evento “Trekking in vigna e camminata tra gli ulivi”, un’occasione per vivere il territorio tra paesaggi mozzafiato, antiche tradizioni contadine e musica.Il raduno è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: trekking - vigne

Ottobre è il mese perfetto per scoprire le bellezze dei vigneti della Sassella, con un’esperienza pensata per gli amanti del vino e della natura. Ti aspetta un trekking tra le vigne nei dintorni di Castione Andevenno, dove respiri storia e profumi di questa bellissi Vai su Facebook

A Lapio con lo storico Irpinia express per il trekking tra le terre del Fiano - Un'iniziativa dell'amministrazione comunale del borgo irpino e della Fondazione Fs per riscoprire le bellezze paesaggistiche locali "a suon di passegiata" Vendemmia e trekking, cultura e storia, ... Segnala affaritaliani.it

Trekking di Calyx tra ulivi, gessi e fiori di pesco - Nel week end alle porte, l'associazione Calyx organizza due appuntamenti per gli amanti delle escursioni. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it