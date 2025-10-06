Tre Valli Varesine Women’s | Longo Borghini Balsamo e Le Court Pienaar all’assalto di Vollering
Il grande ciclismo internazionale, anche in campo femminile, torna subito in gara a soli tre giorni dall’assegnazione del titolo continentale vinto dall’olandese Demi Vollering. Si corre infatti la Tre Valli Varesine 2025, corsa in linea di 137 chilometri giunta alla sua quinta edizione. Le atlete partecipanti si sfidano sul tracciato che prevede la partenza da Busto Arsizio e l’arrivo a Varese per decidere il nome di colei che si aggiudicherà la vittoria inserendo il suo nome nell’albo d’oro dopo la francese Cedrine Kerbaol, vincitrice dello scorso anno davanti a Silvia Persico e alla tedesca Liane Lippert. 🔗 Leggi su Oasport.it
